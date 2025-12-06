Torino, Baroni: "Milan grande squadra, non sono ammesse distrazioni"
(ANSA) - TORINO, 06 DIC - "Stiamo lavorando di squadra e come singoli per risolvere i blackout che abbiamo: non sono legati a partite, ma soltanto ad alcune situazioni e a qualche minuto": il tecnico del Torino, Marco Baroni, spiega il momento dei granata reduci da due sconfitte consecutive. "Sappiamo che il Milan è una grande squadra e che non saranno ammesse distrazioni - continua in conferenza stampa all'antivigilia della gara contro i rossoneri - e vogliamo ritrovare quella continuità di risultati e prestazioni che avevamo avuto in sei partite di fila".
Sulle scelte di formazione: "Per Ismajli e Simeone non vogliamo correre rischi, sto valutando di schierare Zapata dal primo minuto - spiega Baroni - ed è una possibilità. Ngonge? Tutti si aspettano di più, anche lui stesso: deve lavorare sulla costanza di rendimento all'interno della singola partita". (ANSA).
