Niente allarmismi e un Pulisic in più: come Allegri vuole sfatare il tabù Torino
Massimiliano Allegri giovedì sera, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata dopo la seconda sconfitta stagionale, la prima subito dal Milan da metà agosto, è stato molto chiaro su come reagire di fronte al passo falso: "Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo". Il messaggio è chiaro: nessun allarmismo, il Diavolo deve ripartire con la stessa concentrazione e determinazione di questa prima fase di campionato. E l'occasone arriva lunedì sera.
Tabù Torino
Dopodomani il Milan chiuderà la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Enilive andando a giocare in uno degli stadi che meno ha sorriso ai rossoneri negli ultimi anni: l'Olimpico Grande Torino. La formazione milanista si ritroverà davanti un Toro ferito, reduce da due sconfitte consecutive e in generale da un inizio di stagione difficoltoso. Dalla parte dei granata, però, ci sono i precedenti casalinghi. Se guardiamo le ultime 12 volte in Piemonte tra Torino e Milan, i rossoneri hanno vinto in campionato una sola volta. Correva il 2021 e la formazione di Pioli vinse addirittura 7-0: prima di quella vittoria, l'ultimo successo era datato 9 dicembre 2012; dopo di quella sono arrivati un pareggio e tre sconfitte di fila
Pulisic in più
Insomma il peso per il Milan è doppio: non solo ci si aspetta la reazione post sconfitta ma c'è anche da giocare contro la statistica che, si sa, in questi casi può entrarti nella testa e condizionarti. Ci sarebbe anche un terzo fattore di incidenza da non sottovalutare: il Diavolo scenderà in campo conoscendo tutti i risultati delle dirette concorrenti e dunque sa quanto potrebbero valere tre punti lunedì sera. Per far fronte a tutto questo, il tecnico Massimiliano Allegri può sorridere perché ritrova un Chrstian Pulisic in più dall'inizio. L'americano ha saltato la gara di campionato con la Lazio ed è entrato solo dopo lo svantaggio in Coppa Italia, peraltro sfiorando il pareggio. Il numero 11 rossonero è il giocatore più decisivo ed efficiente della rosa, lo dicono i numeri: averlo in campo dal primo minuto sarà un valore aggiunto cruciale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan