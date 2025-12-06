A Torino con Pulisic-Leao. Un ballottaggio a centrocampo
PROBABILE FORMAZIONE TORINO-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku.
Indisponibili: Fofana, Gimenez, Athekame
Ballottaggi: Ricci/Loftus-Cheek
Squalificati: Allegri
Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio il Milan di Allegri sarà ospite del Torino in un match valido per la quindicesima giornata di Serie A. I rossoneri, al momento in vetta a pari merito con il Napoli, vogliono ripartire subito dopo la partita un po' scialba dell'Olimpico. A Torino però lo storico è impietoso: negli ultimi 12 incontri, infatti, la formazione rossonera è riuscita ad avere la meglio sui granata solo in un’occasione, nella stagione 2020/21 (0-7). Poi sei pareggi e cinque sconfitte. Allegri userà sicuramente la statistica negativa per motivare i suoi ragazzi, anche se non sarà in panchina: espulso contro la Lazio, al suo posto toccherà nuovamente a Landucci.
Il tecnico livornese ritrova finalmente Pulisic, subentrato contro la Lazio in Coppa Italia, che farà coppia con Leao in avanti. Non recupera Gimenez, l'unico cambio veramente offensivo rimane un Nkunku in grande difficoltà. A centrocampo Modric e Rabiot sono sicuri della titolarità, mentre lo slot lasciato libero dall'infortunato Fofana se lo giocano Ricci e Loftus-Cheek: al momento è in vantaggio l'ex Torino. In difesa torna Gabbia, a completare la linea con Tomori e Pavlovic davanti a Maignan. Ancora out anche Athekame, alle prese con un problema al polpaccio.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan