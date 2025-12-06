probabile formazione A Torino con Pulisic-Leao. Un ballottaggio a centrocampo

PROBABILE FORMAZIONE TORINO-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku.

Indisponibili: Fofana, Gimenez, Athekame

Ballottaggi: Ricci/Loftus-Cheek

Squalificati: Allegri

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio il Milan di Allegri sarà ospite del Torino in un match valido per la quindicesima giornata di Serie A. I rossoneri, al momento in vetta a pari merito con il Napoli, vogliono ripartire subito dopo la partita un po' scialba dell'Olimpico. A Torino però lo storico è impietoso: negli ultimi 12 incontri, infatti, la formazione rossonera è riuscita ad avere la meglio sui granata solo in un’occasione, nella stagione 2020/21 (0-7). Poi sei pareggi e cinque sconfitte. Allegri userà sicuramente la statistica negativa per motivare i suoi ragazzi, anche se non sarà in panchina: espulso contro la Lazio, al suo posto toccherà nuovamente a Landucci.

Il tecnico livornese ritrova finalmente Pulisic, subentrato contro la Lazio in Coppa Italia, che farà coppia con Leao in avanti. Non recupera Gimenez, l'unico cambio veramente offensivo rimane un Nkunku in grande difficoltà. A centrocampo Modric e Rabiot sono sicuri della titolarità, mentre lo slot lasciato libero dall'infortunato Fofana se lo giocano Ricci e Loftus-Cheek: al momento è in vantaggio l'ex Torino. In difesa torna Gabbia, a completare la linea con Tomori e Pavlovic davanti a Maignan. Ancora out anche Athekame, alle prese con un problema al polpaccio.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso