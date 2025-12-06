Orlando analizza il Milan: "Per me rimane da scudetto, ma contro la Lazio..."

Orlando analizza il Milan: "Per me rimane da scudetto, ma contro la Lazio..."MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:24News
di Federico Calabrese

Massimo Orlando, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio: "Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà.

Non puoi sempre pensare di  difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".