Orlando analizza il Milan: "Per me rimane da scudetto, ma contro la Lazio..."
Massimo Orlando, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio: "Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà.
Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".
