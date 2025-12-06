Orlando analizza il Milan: "Per me rimane da scudetto, ma contro la Lazio..."

vedi letture

Massimo Orlando, durante Maracanà su TMW Radio, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio: "Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà.

Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".