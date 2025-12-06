Fiorentina, non c'è fondo nel pozzo: ennesima sconfitta. Ride il Sassuolo

Il pozzo in cui è finita la Fiorentina non trova il suo fondo. La Viola ha perso ancora, questa volta in casa del Sassuolo, per 3-1: i neroverdi hanno vinto in rimonta dopo essere passati in svantaggio al 9° minuto su rigore di Mandragora. Pareggio praticamente immediato di Volpato e poi raddoppio a fine primo tempo con la testata di Muharemovic. Nel secondo tempo completa l'opera Konè. La squadra di Grosso si lancia così verso la sfida di San Siro di settimana prossima contro il Milan. Per la formazione di Vanoli l'incubo continua e inizia ad assumere contorni davvero molto preoccupanti per tutti i tifosi che hanno pesantemente fischiato la squadra.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Bologna 24

Como 24

Juventus 23

Sassuolo 20*

Lazio 18

Udinese 18

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6*

Verona 6

* una partita in più