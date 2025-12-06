Fiorentina, non c'è fondo nel pozzo: ennesima sconfitta. Ride il Sassuolo
Il pozzo in cui è finita la Fiorentina non trova il suo fondo. La Viola ha perso ancora, questa volta in casa del Sassuolo, per 3-1: i neroverdi hanno vinto in rimonta dopo essere passati in svantaggio al 9° minuto su rigore di Mandragora. Pareggio praticamente immediato di Volpato e poi raddoppio a fine primo tempo con la testata di Muharemovic. Nel secondo tempo completa l'opera Konè. La squadra di Grosso si lancia così verso la sfida di San Siro di settimana prossima contro il Milan. Per la formazione di Vanoli l'incubo continua e inizia ad assumere contorni davvero molto preoccupanti per tutti i tifosi che hanno pesantemente fischiato la squadra.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 28
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Bologna 24
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20*
Lazio 18
Udinese 18
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6*
Verona 6
* una partita in più
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan