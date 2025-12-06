Fiorentina, non c'è fondo nel pozzo: ennesima sconfitta. Ride il Sassuolo

di Francesco Finulli

Il pozzo in cui è finita la Fiorentina non trova il suo fondo. La Viola ha perso ancora, questa volta in casa del Sassuolo, per 3-1: i neroverdi hanno vinto in rimonta dopo essere passati in svantaggio al 9° minuto su rigore di Mandragora. Pareggio praticamente immediato di Volpato e poi raddoppio a fine primo tempo con la testata di Muharemovic. Nel secondo tempo completa l'opera Konè. La squadra di Grosso si lancia così verso la sfida di San Siro di settimana prossima contro il Milan. Per la formazione di Vanoli l'incubo continua e inizia ad assumere contorni davvero molto preoccupanti per tutti i tifosi che hanno pesantemente fischiato la squadra.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24
Como 24 
Juventus 23 
Sassuolo 20*
Lazio 18 
Udinese 18 
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6*
Verona 6 

* una partita in più