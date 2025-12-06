MN - Nosotti sul Leao prima punta: "Giocando così aumenterà il suo bagaglio di conoscenze"

A margine dell'evento in Piazzale Laveter per la presentazione del nuovo album figurine Panini 2025-26, il collega Marco Nosotti di Sky Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per parlare di Milan.

Leao la convince prima punta?

"Lo spazio se lo va a cercare. L'importante è che si è girato verso la porta. In questo momento ha capito. Se vai a vedere l'heat map delle ultime gare vedi che comincia a lavorare dentro. Lui deve sempre restare acceso, attento, e secondo me nel gioco associativo è bravo. La profondità te la devi creare, il Milan che si abbassa se la crea, non puoi andarla ad attaccare. E penso che facendo così possa aumentare il suo bagaglio di conoscenze, io credo che possa anche diventarlo (una grande prima punta, ndr). In questo momento non credo che bisogna chiedere di lavorare sulla fase difensiva".

In questo Milan un leader come Maignan lo rinnoveresti?

"Il Maignan di quest'anno è dentro al progetto, come il primo anno. Dentro al progetto, motivato, forte, si allena in maniera significativa, ed è tornato ad essere il portiere dei salvataggi. Poi ovvio, nel podalico è bravo, è il primo costruttore del Milan, nel corto, nel lungo, partecipa alla costruzione, è un po' meno francese rispetto ad altri connazionali. Bravo a motivarlo Allegri, bravo a lavorarci Claudio Filippi. Al momento tutto funziona. Se avesse voglia di restare..sulla sua personalità, su questo Maignan, si può e si deve puntare".