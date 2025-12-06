Massaro ospite del Milan Club Trebisacce, grande festa insieme a Pellegatti

vedi letture

Il Milan Club Trebisacce continua a portare i grandi nomi della storia rossonera in riva allo Ionio. Dopo il successo dello scorso anno con la presenza di Franco Baresi, nella serata del 5 dicembre 2025 il club ha ospitato Daniele Massaro, storico attaccante del Milan, e il celebre giornalista Carlo Pellegatti, il Presidente dell’Aimc insieme a un’ospite d’eccezione: la Coppa dei Campioni.

La giornata si è aperta presso la sede del Milan Club Trebisacce, guidato dal presidente Roberto Nigro e dal direttivo, con una conferenza stampa riservata ai soci e ai media. Un momento di confronto e racconto, tra aneddoti di campo, ricordi di grandi notti europee e riflessioni sul presente e sul futuro del Milan.

Successivamente, la festa si è spostata al Bar Momi di Trebisacce per un aperitivo aperto a tutti i tifosi rossoneri. Qui i tanti presenti hanno potuto incontrare da vicino Massaro e Pellegatti, scattare foto, chiedere autografi e ammirare la Coppa dei Campioni, simbolo dei trionfi internazionali del club. L’atmosfera è stata di grande entusiasmo, con cori, bandiere e un forte senso di appartenenza ai colori rossoneri.

La serata si è poi conclusa con una cena sociale particolarmente partecipata, alla quale hanno preso parte circa 160 persone. Tra brindisi, domande agli ospiti e momenti di emozione condivisa, l’evento ha confermato il ruolo del Milan Club Trebisacce come importante punto di riferimento per il tifo organizzato rossonero nel territorio, capace di unire passione sportiva e socialità.