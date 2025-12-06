Femminile, Bakker: "Oggi doppia vittoria. Bello che Grimshaw abbia segnato"

Il Milan femminile ha vinto una partita molto importante oggi, in casa del Napoli per 2-0 grazie alle reti di Grimshaw e Appiah. Con questo risultato le rossonere raggiungono proprio le partenopee al terzo posto in classifia a quota 13 punti. Al termine della gara, la coach Suzanne Bakker ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Le sue dichiarazioni.

Sulla forza mentale della squadra:

"Se guardiamo al passato, sì: siamo state 0-0, abbiamo segnato il primo gol e poi abbiamo capito che si può segnare anche il secondo. Questa è la doppia vittoria di oggi"

Un giudizio sulle goleador, Karen Appiah e Christy Grimshaw:

"Karen è così rapida. E quando loro hanno messo un altro attaccante c'erano tante possibilità di uno contro uno: questo è capitato ed è riuscita a segnare così il 2-0 che ci ha permesso di stare rilassate nel finale. Christy tornava da un lungo infortunio: erano i primi 90 minuti completi della stagione ed è bello che ha potuto segnare un gol"

Cosa c'è da migliorare?

"Sono anche critica. Onestamente le decisioni nel terzo finale di campo dobbiamo migliorarle. Mi piace molto la nostra costruzione e il nostro gioco posizionale, siamo davvero dominanti: ma poi nel terzo finale di campo, anche in superiorità numerica, dobbiamo prendere decisioni migliori"

Sul prossimo impegno, contro l'Inter:

"Molte giocatrici sono tornate dagli impegni con le Nazionali e alcune di loro hanno viaggiato moltissimo. La cosa più importante è recuperare e riposare: gli daremo loro due giorni per tornare fresche di corpo e di testa. Martedì ci ritroviamo e inizieremo a preparare il Derby".