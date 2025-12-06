Ceccarini sul nuovo attaccante del Milan: "Non sono da sottovalutare le piste estere Fabio Silva e Panichelli"

Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della situazione attaccante in casa Milan, dopo aver indicato Jean Mateta del Crystal Palace come nuovo nome: "Ovviamente Tare lavora su più tavoli e continua a tenere vivi i contatti anche per Fulkrug del West Ham.

Il centravanti tedesco rimane un’opzione molto concreta, i rossoneri sono in pressing da tempo. Ci sono però anche altre soluzioni. Sempre all’estero non è da trascurare la pista che porta a Fabio Silva, classe 2002 che al Borussia Dortmund non sta trovando molto spazio.

Oltre a lui non sono da sottovalutare i profili di Panichelli dello Strasburgo e Burkardt dell'Eintracht. In serie A i riflettori sono invece puntati su Pellegrino del Parma, classe 2001. Insomma presto il Milan scioglierà le sue riserve anche se tutto prima dovrà passare dalla cessione di Gimenez.

