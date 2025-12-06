MN - Nosotti non ha dubbi: "Maignan è tornato quello del primo anno. Su di lui si può e si deve puntare"

A margine dell'evento in Piazzale Laveter per la presentazione del nuovo album figurine Panini 2025-26, il collega Marco Nosotti di Sky Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per parlare di Milan.

questo Milan un leader come Maignan lo rinnoveresti?

"Il Maignan di quest'anno è dentro al progetto, come il primo anno. Dentro al progetto, motivato, forte, si allena in maniera significativa, ed è tornato ad essere il portiere dei salvataggi. Poi ovvio, nel podalico è bravo, è il primo costruttore del Milan, nel corto, nel lungo, partecipa alla costruzione, è un po' meno francese rispetto ad altri connazionali. Bravo a motivarlo Allegri, bravo a lavorarci Claudio Filippi. Al momento tutto funziona. Se avesse voglia di restare..sulla sua personalità, su questo Maignan, si può e si deve puntare".