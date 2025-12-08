MN - Ordine sull'eliminazione in coppa: "Spero si rendano conto di aver fallito l'altro obiettivo stagionale"

Il Milan si prepara all’importante sfida di domani sera contro il Torino, e lo fa con delle notizie non proprio positive. Christian Pulisic potrebbe non essere della partita a causa di un forte attacco febbrile accusato nella notte: la decisione verrà presa solo nella giornata di domani. Ne parliamo con Franco Ordine, noto giornalista de Il Giornale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video):

La sconfitta di giovedì avrà conseguenze?

“Spero che abbia un influsso negativo, nel senso che spero si rendano conto di aver fallito l’altro obiettivo della stagione. Adesso praticamente rimane solo il campionato. Il sentiero si fa molto più stretto”.

Il Milan ora è obbligato a vincere lo scudetto visto che ha solo questa competizione?

“Nel calcio contano i valori, ed in questo momento i valori di Inter e Napoli sono clamorosamente, nettamente, vistosamente superiori a quelli del Milan. Inutile fare la discussione su questo argomento. In questo momento dal punto di vista calcistico Napoli e Inter hanno molto di più”.