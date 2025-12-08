Milan, Jashari scalpita dopo il buon rientro in Coppa Italia

Giovedì in Coppa Italia contro la Lazio, Ardon Jashari è tornato in campo in una partita ufficiale dopo oltre mesi. Lo svizzero, schierato dall'inizio come regista davanti alla difesa, è rimasto in campo per 81' e, nonostante non possa essere ancora al top della forma, ha comunque fatto vedere alcune cose molto interessanti. Ora l'ex Club Brugge scalpita e spera di trovare un po' di spazio anche stasera contro il Torino. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Queste le parole di ieri di Max Allegri in conferenza stampa su Jashari: "Sono contento per Jashari, ha fatto un buon rientro. Credo sia stata la sua prima volta in quel ruolo lì, ha sempre giocato in un centrocampo a due o da mezz'ala di posizione. Ha molti margini di miglioramento".

