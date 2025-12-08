Verso Torino-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Torino-Milan: le probabili formazioni delle due squadre
Oggi alle 09:29
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Torino e Milan per la gara valida per la 14^ giornata di Serie A in programma questa sera: 

TORINO: (3-5-2) Israel; Tameze, Marpan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. 

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso