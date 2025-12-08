Tuttosport: "Toro-Milan, via! E i sogni sfidano gli incubi"

vedi letture

"Toro-Milan, via! E i sogni sfidano gli incubi": titola così questa mattina Tuttosport che analizza il momento diverso delle due squadre in vista della gara di questa sera, valida per la 14^ giornata di Serie A. I granata non vincono da fine ottobre e sono reduci da due sconfitte di fila. I tifosi vogliono una reazione immediata, altrimenti sono pronti a far ripartire la contestazione.

Il Milan, nonostante l'eliminazione di giovedì dalla Coppa Italia, sta invece in un buon momento e vincere questa sera gli permetterebbe di tornare in vetta alla classifica insieme al Napoli. Ma i numeri del Diavolo sul campo del Torino negli ultimi anni sono tutt'altro che positivi: una sola vittoria negli ultimi dodici precedenti e tre sconfitte di fila negli ultimi tre campionati.

