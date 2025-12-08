Milan, Loftus-Cheek titolare al posto dell'infortunato Fofana

Sarà Ruben Loftus-Cheek a sostituire stasera contro il Torino l'infortunato Youssouf Fofana. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole di ieri in conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il quale ha parlato così del centrocampista inglese che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci e Ardon Jashari: "Ruben deve convincersi delle sue qualità, ha strapotere fisico e deve segnare di più".

Per quanto riguarda le condizioni di Fofana, che è out per un problema muscolare, il tecnico livornese ha spiegato ieri che il francese tornerà in campo tra il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo (domenica alle 12.3 a San Siro) e la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma il 18 dicembre a Riad.

