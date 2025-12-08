MN - Pulisic sfebbrato: sta raggiungendo la squadra a Torino. Le ultime

Oggi alle 11:09Primo Piano
di Enrico Ferrazzi
fonte Pietro Mazzara

Christian Pulisic non ha più la febbre e così sta raggiungendo la squadra a Torino in vista della gara di questa sera contro i granata. Le sue condizioni verranno monitorate ulteriormente durante la giornata e più tardi si deciderà se inserirlo o meno in distinta per la partita di campionato in casa della formazione di Baroni. 

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso