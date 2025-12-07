Maignan resta la priorità del Milan, ma Tare si guarda intorno. Da Lunin alle opzioni in A: tutti i nomi

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan domani tornerà in campo contro il Torino per una delle ultime partite dell'anno. Il 2026 si avvicina e con esso anche i dilemmi da sciogliere in casa rossonera, come il futuro di Mike Maignan. Ne parla Tuttosport nell'edizione odierna, sottolineando come la situazione sia in standby.

Igli Tare lo ha già ribadito qualche tempo fa: "A inizio stagione abbiamo stretto un patto, andiamo avanti insieme senza metterci pressione a vicenda". Una dichiarazione per spegnere sul nascere delle polemiche e rimandare qualsiasi discorso al futuro, ma è chiaro che il tempo scorre e il suo contratto resta in scadenza.

Come sottolinea il quotidiano, più passa il tempo e meno aumenta la fiducia del rinnovo. I rossoneri, intanto, si guardano intorno perché bisogna analizzare tutti gli scenari possibili. Sul tavolo ci sono diversi nomi, da Elia Caprile a Zion Suzuku, passando poi pe Noah Atubolu del Friburgo e Andriy Lunin del Real Madrid.

Lunin resta un nome da tener sott'occhio: ha un contratto fino al 2030, quest'anno ha giocato pochissimo e la richiesta del Real Madrid è di circa 25 milioni di euro. Lunin era stato già accostato al Milan per il post Donnarumma, ma poi non se ne fece nulla. Adesso un'altra svolta potrebbe arrivare da Jorge Mendes, agente dell'ucraino e, tra gli altri, di Pervis Estupinan: i buoni rapporti con il Diavolo potrebbero facilitare l'affare.

Anche il suo ottimo rapporto con Luka Modric potrebbe rappresentare un assist: sono giorni, settimane di riflessione in casa Milan, tutto dipenderà da come si evolverà la situazione relativa a Mike Maignan.