Milan, stamattina verranno valutate le condizioni di Pulisic ma c'è poca fiducia
Christian Pulisic, capocannoniere del Milan in questo campionato insieme a Rafael Leao con cinque gol segnati, è in forte dubbio per la trasferta di questa sera sul campo del Torino dove il Diavolo ha vinto una sola volta negli ultimi dodici confronti. L'americano ha la febbre da sabato notte e ieri pomeriggio non è partito con la squadra anche per non contagiare i compagni: come scrive il Corriere della Sera in edicola oggi, stamattina si valuteranno le sue condizioni, ma c’è poca fiducia di recuperarlo almeno per la panchina. In attacco, al fianco dell'inamovibile Rafael Leao, nuova chance dall'inizio per Christopher Nkunku che spera finalmente di sbloccarsi in questa Serie A.
Di seguito elencate le gare che concluderanno il 14^ turno di Serie A. Milan in campo alle 20.45 a Torino:
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 2-0
Cagliari-Roma 1-0
Lazio-Bologna 1-1
Napoli-Juventus 2-1
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
