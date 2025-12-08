CorSera: "Milan, operazione primo posto: "Per vincere bisogna sporcarsi". Grana Pulisic, ma riecco Modric"

"Milan, operazione primo posto: "Per vincere bisogna sporcarsi". Grana Pulisic, ma riecco Modric": titola così stamattina il Corriere della Sera in vista della trasferta di stasera del Diavolo sul campo del Torino, dove i rossoneri hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi 12 precedenti giocati nel capoluogo piemontese e dove sono reduci da tre sconfitte di fila. "Per vincere bisogna sporcarsi i pantaloncini" ha avvertito i suoi ieri in conferenza stampa Max Allegri.

Il Milan vuole vincere per tornare in vetta alla classifica, ma dovrà farlo con ogni probabilità senza uno dei suoi giocatori più importanti, cioè Christian Pulisic che ha la febbre da sabato notte e ieri non è partito con il resto della squadra rossonera. Questa mattina verrà presa una decisione, anche se c'è poca fiducia. In attacco, accanto a Rafael Leao, spazio dunque a Christopher Nkunku. In mezzo al campo ci sarà invece il ritorno dal 1' di Luka Modric dopo il turno di riposo contro la Lazio in Coppa Italia (è entrato in campo solo negli ultimi minuti).

