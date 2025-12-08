Milan, a gennaio serve un rinforzo in difesa: occhi in casa del Sassuolo

Se il Milan vuole lottare fino alla fine per lo scudetto ha bisogno di qualche rinforzo a gennaio perchè la rosa milanista è troppo corta e questa prima parte della stagione ha dimostrato che bastano pochi infortuni per ridurre al minimo le opzioni di scelta di Max Allegri. Nelle ultime settimane, si parla soprattutto del nuovo centravanti che servirebbe al Diavolo, ma prima ci deve essere la partenza di Santiago Gimenez.

SERVE UN DIFENSORE - Un altro reparto da rinforzare è senza dubbio la difesa dove l'unica alternativa ai tre titolarissimi (Tomori, Gabbia e Pavlovic) è Koni De Winter. In rosa c'è anche David Odogu che però è ancora troppo acerbo per poter entrare nelle rotazioni di Allegri che per questo motivo ha chiesto un innesto in difesa. Oltre al sogno Thiago Silva, che al momento è più una suggestione che un'opzione concreta, il Milan ha messo nel mirino due giocatori che si stanno mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo, vale a dire Tarik Muharemovic e Jay Idzes.

DOPPIO OBIETTIVO - Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge poi un dettaglio molto interessante: sabato, infatti, in occasione di Sassuolo-Fiorentina, sugli spalti del Mpei Stadium era presente anche un osservatore rossonero che ha potuto così vedere da vicino sia il 2003 bosniaco che sia il 2000 indonesiano. Muharemovic, che è anche andato in gol contro i viola, è una colonna della difesa neroverde e su di lui c'è anche l'Inter, senza dimenticare che la Juventus vanta il 50% sulla sua rivendita. Per quanto riguarda invece Idzes, il Milan lo segue dai tempi del Venezia che in estate lo ha ceduto al Sassuolo.

