Milan, Ricci favorito per sostituire Fofana. E davanti torna Pulisic

Domani sera contro il Torino, nel posticipo della 14^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno in mezzo al campo di Youssouf Fofana, che si è fermato nei giorni scorsi per un problema muscolare. Dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, il francese non ci sarà nemmeno nella trasferta in casa dei granata dove i rossoneri hanno vinto una sola volta negli ultimi dodici incontri giocati nel capoluogo piemontese.

RICCI FAVORITO - Chi sostituirà dunque Fofana? Secondo Tuttosport, in ballottaggio ci sono Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek, con il primo che al momento leggermente favorito per partire dal primo minuto nel ruolo di mezzala destra, al fianco dei "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot. Rispetto a giovedì in Coppa Italia, in difesa ci sarà il ritorno di Matteo Gabbia al centro della difesa, così come Davide Bartesghi si andrà a riappropriare del ruolo di quinto di sinistra, mandando in panchina Pervis Estupinan.

RIECCO PULISIC - Novità anche in attacco dove, solo per la seconda volta in questo campionato, Allegri potrà schierare la coppia titolare, vale a dire quella composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. I due avevano giocato insieme il derby, poi però l'americano è stato costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la gara di campionato contro la Lazio, mentre in Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti, è entrato in campo solo nel finale.

