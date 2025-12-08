Gazzetta: "Toro-Milan vale tanto. Allegri all'assalto della vetta, Baroni da riscatto"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Toro-Milan vale tanto. Allegri all'assalto della vetta, Baroni da riscatto". Granata e rossoneri in campo stasera alle 20.45 con lo stesso obiettivo, anche se con motivazioni diverse: i padroni di casa hanno bisogno di vincere per uscire dal momento difficile che stanno attraversando (tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A), mentre il Diavolo vuole i tre punti per tornare primo in classifica al fianco del Napoli.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso