Gazzetta: "Toro-Milan vale tanto. Allegri all'assalto della vetta, Baroni da riscatto"
La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Toro-Milan vale tanto. Allegri all'assalto della vetta, Baroni da riscatto". Granata e rossoneri in campo stasera alle 20.45 con lo stesso obiettivo, anche se con motivazioni diverse: i padroni di casa hanno bisogno di vincere per uscire dal momento difficile che stanno attraversando (tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A), mentre il Diavolo vuole i tre punti per tornare primo in classifica al fianco del Napoli.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
