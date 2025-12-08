Tuttosport in prima pagina: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi". I granata non stanno attraversando un periodo semplice e un eventuale nuovo flop stasera contro i rossoneri avvicinerebbe la squadra di Baroni alla zona retrocessione. La Curva Maratona è pronta a sostenere i giocatori, ma se le cose non dovessero andare bene scatterebbe la contestazione. Il Diavolo vuole invertire il trend negativo in casa del Torino (tre ko di fila, un solo successo negli ultimi 12 precedenti) e tornare in vetta alla classifica della Serie A insieme al Napoli.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it