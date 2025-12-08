Tuttosport in prima pagina: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi". I granata non stanno attraversando un periodo semplice e un eventuale nuovo flop stasera contro i rossoneri avvicinerebbe la squadra di Baroni alla zona retrocessione. La Curva Maratona è pronta a sostenere i giocatori, ma se le cose non dovessero andare bene scatterebbe la contestazione. Il Diavolo vuole invertire il trend negativo in casa del Torino (tre ko di fila, un solo successo negli ultimi 12 precedenti) e tornare in vetta alla classifica della Serie A insieme al Napoli.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan