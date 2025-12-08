Allegri ha bisogno di un rinforzo in difesa. Tuttosport: "Anche il Milan segue Muharemovic"

In merito al mercato rossonero, con Max Allegri che ha bisogno a gennaio di un rinforzo in difesa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Anche il Milan segue Muharemovic". Sabato pomeriggio un osservatore del club di via Aldo Rossi era presente al Mapei Stadium per seguire dal vivo Sassuolo-Fiorentina e i suoi occhi erano su Tarik Muharemovic, centrale difensivo bosniaco classe 2003.

Il Milan, che ha sempre il sogno Thiago Silva anche se al momento è più una suggestione che un'idea concreta, sta tenendo d'occhio poi anche un altro difensore della squadra neroverde di Fabio Grosso, vale a dire l'indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia e ancora presente nella lista dei dirigenti del club di via Aldo Rossi.

