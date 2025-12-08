Il QS titola: "Senza Pulisic il Milan cerca il primato contro il Toro"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Senza Pulisic il Milan cerca il primato contro il Toro". Stasera in casa del Torino, Max Allegri dovrà fare a meno con ogni probabilità di Christian Pulisic che è alle prese con la febbre da sabato notte. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni e verrà presa una decisione, anche se al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Per il Diavolo , che stasera punta a vincere per tornare in vetta alla classifica della Serie A, potrebbe essere un'assenza importante.

Ieri a Milanello in conferenza stampa, Allegri ha parlato così della gara contro i granata: "Bisogna essere pronti a fare una partita solida, domani affronteremo una squadra... Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni 6 pareggi, 5 sconfitte e 1 una sola vittoria. Negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte. Bisogna affrontarla con grande umiltà. Torino squadra molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è molto difficile, vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Siamo arrivati in un momento della stagione in cui, da oggi a fine gennaio, sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata".

