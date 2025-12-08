Mercato Milan, scout rossonero a Sassuolo-Fiorentina: ecco chi ha visionato

vedi letture

Se il Milan vuole lottare fino alla fine per lo scudetto dovrà intervenire sul mercato a gennaio per prendere un nuovo difensore, un vice-Saelemaekers e un centravanti. Per quanto riguarda il possibile rinforzo per il reparto arretrato, l'edizione odierna di Tuttosport scrive stamattina che anche i rossoneri sono sulle tracce di Tarik Muharemovic, centrale difensivo bosniaco classe 2003 del Sassuolo.

E non è passata inosservata la presenza sabato al Mapei Stadium per seguire dal vivo Sassuolo-Fiorentina di uno scout milanista che ha potuto vedere da vicino sia Muharemovic che anche il suo compagno di squadra Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia e ancora presente nella lista dei dirigenti del club di via Aldo Rossi.

