Rinnovo Maignan: il francese chiede 8 milioni. Le ultime da SportMediaset

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset XXL su Italia Uno, continuano ad essere rigide le posizioni di Milan e Mike Maignan in merito al rinnovo del francese che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: il giocatore chiede 8 milioni di euro a stagione per restare, mentre il Diavolo è fermo a 5 milioni e difficilmente alzerà ulteriormente la sua proposta.

Il portiere rossonero, che piace a diversi club come Inter, Juventus, Chelsea e PSG, va quindi verso l'addio a fine stagione e così il club di via Aldo Rossi si sta guardando intorno alla ricerca di nuovo estremo difensore: oltre ai soliti nomi di Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari, nelle ultime è spuntato anche il nome di Lunin del Real Madrid.

