Mercato Milan: Idzes nuovo nome per la difesa a gennaio. Un nuovo attaccante solo se parte Gimenez

Ci sarebbe un nuovo nome per la difesa del Milan in vista del prossimo mercato di gennaio: si tratta di Jay Idzes, giocatore indonesiano classe 2000 del Sassuolo che lo ha preso in estate dal Venezia per 8 mlioni di euro. Gli osservatori rossoneri lo stanno monitorando e valutando con attenzione da diverso tempo. Potrebbe essere quindi lui a gennaio il grande obiettivo del Diavolo per la difesa milanista, anche se Max Allegri opterebbe per un profilo più pronto come Thiago Silva.

Lo riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset XXL che aggiunge poi che è invece in bilico la permanenza di Santiago Gimenez, nonostante i suoi agenti continuino a ripetere che il loro assistito non ha intenzione di lasciare il Milan. Ora, senza nemmeno la Coppa Italia, il Diavolo giocherà una sola gara alla settimana e quindi il messicano rischia di trovare pochissimo spazio visto che parte dietro a Leao e Pulisic nelle gerarchie di Allegri. Su di lui ci sono due club di Premier League, vale a dire Leeds e West Ham. In caso di partenza di Gimenez, e solo in quel caso, il Milan tornerebbe sul mercato per prendere un nuovo attaccante: i nomi sono quelli di Fullkrug, Mateta e soprattutto Pellegrino del Parma.

