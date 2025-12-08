Amelia spera in Maignan: "Mi auguro che Mike possa restare in rossonero"

Amelia spera in Maignan: "Mi auguro che Mike possa restare in rossonero"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:36News
di Niccolò Crespi

Ospite al Gran Gala Rossonero organizzato dal Milan Club “Orgoglio rossonero”, ad Assisi, Marco Amelia ha parlato dell’importanza di Maignan e del rinnovo di contratto del portiere francese. Ecco le sue considerazioni:

"Mi auguro che la questione rinnovo non possa togliere attenzione e concentrazione a Mike, e spero molto si possa arrivare al rinnovo col Milan. Mike è un punto fermo di questa squadra e anche della tifoseria. Vedremo, è un argomento caldo anche perchè il giocatore in questione è importante, anzi importantissimo".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso