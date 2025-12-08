Torino-Milan è anche Vlasic vs Modric. Gazzetta: "Il derby degli amici"

Stasera si giocherà Torino-Milan e ci sarà un interessante duello in mezzo al campo tra due giocatori che si conoscono molto bene, vale a dire Nikola Vlasic da una parte e Luka Modric dall'altra. "Il derby degli amici" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che i due sono compagni di squadra nella nazionale croata, ma questa sera saranno rivali per 90'.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso