Torino-Milan è anche Vlasic vs Modric. Gazzetta: "Il derby degli amici"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:22News
di Enrico Ferrazzi

Stasera si giocherà Torino-Milan e ci sarà un interessante duello in mezzo al campo tra due giocatori che si conoscono molto bene, vale a dire Nikola Vlasic da una parte e Luka Modric dall'altra. "Il derby degli amici" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che i due sono compagni di squadra nella nazionale croata, ma questa sera saranno rivali per 90'. 

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso