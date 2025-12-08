Supercoppa Italiana, come funzionano squalifiche e diffide? Il regolamento completo

vedi letture

Nel consiglio andato in scena nelle scorse settimane in via Rosellini a Milano, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato regolamento e casistica delle squalifiche per la Supercoppa Italiana 2025.

Nelle gare è previsto l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Sono altresì previsti, in ogni gara, l'integrazione del segnale Vardict sul maxischermo ed il Public Announcement after Var Checks and Var Review.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vincitrice dell’incontro verrà decretata direttamente dai tiri di rigore. Non ci saranno tempi supplementari.

Nel documento redatto dalla Lega viene esplicitato anche il regolamento per quanto riguarda espulsioni, squalifiche e diffide che si intrecciano tra Serie A e Supercoppa. Di seguito il comunicato:

"Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse. In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa