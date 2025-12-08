Il Giornale sul Milan: "Allegri e l'arte di arrangiarsi. A Torino sarà senza Pulisic"

Il Giornale in edicola oggi titola così sul Milan che stasera affronterà il Torino in trasferta nel posticipo della 14^ giornata di Serie A: "Allegri e l'arte di arrangiarsi. A Torino sarà senza Pulisic". Contro i granata, nuova emergenza in attacco per i rossoneri che dovranno fare a meno ancora di Santiago Gimenez e, con ogni probabilità, anche di Christian Pulisic, alle prese con la febbre da sabato notte. A disposizione ci saranno quindi solo Rafael Leao e Christopher Nkunku.

E così diventano ancora più importanti i gol dei centrocampisti che al momento però mancano: "Se mancano i gol dei centrocampisti? Eravamo partiti bene con Loftus a Lecce su palla inattiva, poi ci siamo fermati. Li faranno, arriveranno, ce li hanno nelle loro caratteristiche. Dobbiamo migliorare le palle inattive, facciamo pochi gol. Con la Lazio abbiamo rischiato in campionato e preso gol giovedì: dobbiamo migliorare. Poi è importante giocare una fase difensiva da squadra, giovedì secondo me la squadra ha giocato difensivamente una delle migliori partite. Una nota positiva giovedì c'è stata, ma non basta: bisogna continuare a migliorare le due fasi e bisogna avere chiaro l'obiettivo, che è il risultato. Rabiot? Adrien sta migliorando la condizione. I suoi gol arriveranno, come quelli di Loftus. Loftus giovedì ha avuto due occasioni per fare gol: deve essere più convinto delle qualità che ha. Ci aspettiamo molto da lui" le parole di ieri in conferenza stampa di Max Allegri.

