Djidji e i punti di forza del Milan: "Modric fa sempre la differenza, a Leao basta una giocata per essere decisivo"
Koffi Djidji, ex difensore del Torino attualmente svincolato, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche della sfida di questa sera dei granata contro il Milan: "Se ho qualche consiglio da dare al Torino? Consigli no. Posso dire che il Milan ha davvero una bella squadra, hanno Modric che fa sempre la differenza, Leao a cui basta una giocata per essere decisivo. E poi Allegri che sta facendo bene".
Il suo unico gol con la maglia del Torino lo ha segnato proprio al Milan tre anni fa: "Certo che me lo ricordo, mi sono sempre goduto i momenti così che ho vissuto in carriera. Poi è sempre bello giocare partite contro certe squadre, le sogni da bambino. Al Toro contro il Milan abbiamo sempre giocato bene, quel gol è arrivato nel momento giusto: a noi serviva una vittoria e io stavo bene" le parole di Djidji.
