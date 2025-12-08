Dove vedere Torino-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Dopo la sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, questa sera il Milan sarà ospite del Torino per la 14esima giornata di Serie A Enilive. Parita importante ed insidiosa, anche perché dalle parti dello stadio Olimpico grande Torino la vittoria manca dalla stagione 2020/21, quando i rossoneri riuscirono ad imporsi con un netto 0-7. Quella partita fu una sorta di eccezione però, anche perché negli ultimi 12 incontri il Milan è riuscito a vincere contro il Torino solo in quell'ocasione. Che l'eliminazione in coppa possa caricare il giusto la formazione di Massimiliano Allegri, che vincendo oggi tornerebbe in testa alla classifica di Serie A scavalcando l'Inter.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso