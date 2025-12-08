Dove vedere Torino-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Dopo la sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, questa sera il Milan sarà ospite del Torino per la 14esima giornata di Serie A Enilive. Parita importante ed insidiosa, anche perché dalle parti dello stadio Olimpico grande Torino la vittoria manca dalla stagione 2020/21, quando i rossoneri riuscirono ad imporsi con un netto 0-7. Quella partita fu una sorta di eccezione però, anche perché negli ultimi 12 incontri il Milan è riuscito a vincere contro il Torino solo in quell'ocasione. Che l'eliminazione in coppa possa caricare il giusto la formazione di Massimiliano Allegri, che vincendo oggi tornerebbe in testa alla classifica di Serie A scavalcando l'Inter.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
