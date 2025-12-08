Serie A, le gare che chiuderanno la 14^ giornata: Milan in campo alle 20.45 a Torino

Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

Di seguito elencate le gare che concluderanno il 14^ turno di Serie A. Milan in campo alle 20.45 a Torino:

SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1

DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 2-0
Cagliari-Roma 1-0
Lazio-Bologna 1-1
Napoli-Juventus 2-1

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY