Serie A, la classifica aggiornata: stasera occasione per il Milan di tornare in testa

di Niccolò Crespi

Terminate tutte le gare del venerdì e di questo intenso sabato sportivo, ecco la classifica di Serie A aggiornata: questa sera occasione per il Milan di tornare in testa con il Napoli

1. Napoli* 31
2. Inter* 30
3. Milan 28
4. Roma* 27
5. Bologna* 25
6. Como* 24
7. Juventus* 23
8. Sassuolo* 20
9. Cremonese* 20
10. Lazio* 19
11. Udinese 18
12. Atalanta* 16
13. Cagliari* 14
14. Torino 14
15. Lecce* 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona* 9
20. Fiorentina* 6
*= una partita in più