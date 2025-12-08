Baroni chiaro sull'obiettivo del Torino: "Dobbiamo curare l'ultimo metro"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:25L'Avversario
di Federico Calabrese

Stasera il Milan sarà ospite del Torino. Marco Baroni, tecnico granata, in conferenza stampa ha dichiarato l'obiettivo del club: "Cerchiamo continuità. Vogliamo togliere dal nostro gioco quei passaggi a vuoto che non ci possiamo permettere. Dobbiamo curare l'ultimo metro".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso