Baroni chiaro sull'obiettivo del Torino: "Dobbiamo curare l'ultimo metro"
Stasera il Milan sarà ospite del Torino. Marco Baroni, tecnico granata, in conferenza stampa ha dichiarato l'obiettivo del club: "Cerchiamo continuità. Vogliamo togliere dal nostro gioco quei passaggi a vuoto che non ci possiamo permettere. Dobbiamo curare l'ultimo metro".
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
