Verso Torino-Milan: i granata hanno vinto le ultime tre sfide in casa contro il Milan

vedi letture

In vista di Torino-Milan, gara valida per la 14^ giornata di Serie A, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre:

TORINO:

"Il Torino ha vinto le ultime 3 sfide in casa contro il Milan, evento che non accadeva dal periodo 1975/76 – 1977/78.

Torino non vince da 5 turni in campionato: 3 pareggi e 2 sconfitte dal 26 ottobre scorso. Ultima vittoria interna per 2-1 sul Genoa.

Sei delle 23 reti subite dai granata sono state concesse nei 15’ prima della pausa, tra 31’ e 45’ inclusi recuperi".

MILAN

"Milan squadra che subisce più rigori nella Serie A 2025/26, 4 finora, come Udinese, Fiorentina e Napoli.

Rossoneri a porta inviolata da 208’: ultima rete subita al 62’ di Parma-Milan 2-2 dello scorso 8 novembre, autore Delprato".