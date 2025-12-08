Verso Torino-Milan, Baroni: "Zapata può partire dall'inizio"

vedi letture

Stasera il Milan sarà ospite del Torino. Marco Baroni può schierare Duvan Zapata dal 1', e a riguardo, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Credo che possa giocare dal primo minuto. Giorno dopo giorno sta ritrovando la migliore condizione".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso