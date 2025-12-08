Verso Torino-Milan, Baroni: "Zapata può partire dall'inizio"

di Federico Calabrese

Stasera il Milan sarà ospite del Torino. Marco Baroni può schierare Duvan Zapata dal 1', e a riguardo, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Credo che possa giocare dal primo minuto. Giorno dopo giorno sta ritrovando la migliore condizione".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso