Bakayoko annuncia: "Mi sento pronto al 100% per la prossima sfida. Il calcio mi manca molto"

Tiemoué Bakayoko, ex centrocampista rossonero vincitore, anche lui dell'ultimo scudetto del Milan nel 2022 è tornato a parlare così dopo la sfortunata parentesi al Lorient. Queste le sue parole e tutta la voglia di poter, forse tornare protagonista con un'altra maglia.

“Sono determinato a tornare già a gennaio e ad accettare un nuovo club. Per il mercato ci sono alcune novita in arrivo. Mi sento pronto al 100% per la prossima sfida. Il calcio mi manca molto".

A 31 anni, l'ex Monaco spera di trovare una squadra che gli permetta di rilanciare una carriera fatta di alti e bassi ma ricca di momenti importanti, soprattutto nelle sue esperienze in Serie A e Premier League. La sessione invernale potrebbe rappresentare l'occasione ideale per rimettersi in pista e tornare protagonista.