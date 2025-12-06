Theo fa gli auguri a Calabria ricordando l'assist che il terzino gli fece in un Roma-Milan del 2019/20
6 dicembre è il compleanno di Davide Calabria, ex capitano del Milan, oggi al Panathinaikos, in Grecia. Con la maglia rossonera, il prodotto del settore giovanile rossonero ha totalizzato 272 presenze, mettendo a referto 10 gol, 21 assist e vincendo 2 supercoppe italiane ed uno scudetto, quello del 2021/22.
A fare gli auguri a Calabria ci ha pensato sui propri canali social Theo Hernandez, che postando un assist che gli fornì proprio l'ex numero 2 rossonero per un suo gol in occasione del Roma-Milan della stagione 2019/20 (partita poi persa per 2 a 1 del Diavolo), ha scritto in didascalia: "Tanti auguri capitano #HBD #Memories #SempreMilan".
🎂 Tanti auguri capitano!! 😜 @davidecalabria2 🔴⚫ #HBD #Memories #SempreMilan pic.twitter.com/Kodp70vGuX— Theo Hernandez (@TheoHernandez) December 6, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan