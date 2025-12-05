Zapata è tornato in Italia: l'ex Milan ha assistito all'allenamento del Lecco

Oggi alle 15:20Gli ex
di Federico Calabrese

Cristian Zapata è tornato in Italia, ma per una visita di cortesia. L'ex Milan ieri ha visitato a sorpresa il Lecco. Al campo d’allenamento della formazione lombarda infatti si è presentato il difensore classe ‘86, che ha da poco terminato l’esperienza in  patria con l’Atletico Bucaramanga.

L’ex nazionale colombiano, 58 presenze e due Mondiali disputati, ha seguito da bordo campo tutta la seduta della squadra di Federico Valente e al termine si è intrattenuto con il mister del club lombardo. 

Nessun retroscena di mercato: come riportato da Leccochannel.it,  il giocatore è arrivato a Lecco per via della presenza di Virna Bonfanti, team manager del club che Zapata ha conosciuto proprio ai tempi del Milan. Una semplice visita di cortesia.