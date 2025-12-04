Ex Milan, Chukwueze: "Il mio rendimento in Inghilterra? Merito di un allenatore che crede in te, che ti sprona"

Ex Milan, Chukwueze: "Il mio rendimento in Inghilterra? Merito di un allenatore che crede in te, che ti sprona"
di Niccolò Crespi

Dopo la sconfitta contro il Manchester City, l'esterno nigeriano in prestito dal Milan al Fulham, Samuel Chukwueze è intervenuto così ai microfoni del canale ufficiale del club inglese. Questo un estratto delle sue considerazioni, soprattutto visto il grande momento di forma ( e gol) che Chukwueze sta attraversando in Inghilterra.

Sulla partita: "È stata folle. Abbiamo subito gol che non avremmo dovuto subire, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra nella rimonta. Le occasioni che abbiamo creato nel secondo tempo sono state quasi decisive".

Il segreto di questo importante rendimento: "Un allenatore che crede in te, che ti sprona, e i tifosi. I miei compagni mi spingono molto, quindi devo dare merito a loro e all'allenatore".