Abraham in Turchia: l'inglese potrebbe portare una nuova plusvalenza

Il destino di Tammy Abraham potrebbe, clamorosamente portare benefici al suo ex club, la Roma. L'inglese e i giallorossi non si erano lasciati bene, tra messaggi sui social, mesi senza segnare e frecciatine velate. Nella passata stagione, Abraham è stato protagonista (in parte) di pochi momenti positivi in rossonero. Sicuramente la gioia nei derby contro l'Inter (in cui Tammy segnò due reti, una in finale di Supercoppa e l'altra in Coppa Italia) restano i ricordi più dolci di una stagione negativa sotto tanti punti di vista. Il presente turco potrebbe però portare soldi e plusvalenza a Trigoria.

La cessione

Dopo un anno al Milan in prestito, con qualche alto ma diversi bassi, ecco che l'inglese è stato ceduto con obbligo di riscatto al Besiktas, in estate, per una cifra totale di 15 milioni (2 più 13, questi ultimi da pagare in quattro rate) che ha fatto mettere a referto una plusvalenza di 1,8 milioni di euro, quando probabilmente nessuno ci credeva più.

Il futuro e i prossimi scenari

L'inizio non è stato male, dunque probabilmente Abraham rimarrà in Turchia. Cinque gol in campionato, cinque nelle due Coppe: il problema è in entrambe è stato eliminato nei match di qualificazione, fra Europa e Conference.