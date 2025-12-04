Il Milan ha bisogno di un nuovo centravanti a gennaio? Ecco cosa ne pensa Ariedo Braida

vedi letture

Ariedo Braida, ex dirigente milanista e attuale vicepresidente del Ravenna, intervistato da Sky, ha commentato così il momento positivo del Milan primo in classifica: "Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto. Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano" riporta tuttomercatoweb.com.

L'ex rossonero ha poi parlato dell'utilizzo degli algoritmi per scegliere i giocatori: "Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un'opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono".

