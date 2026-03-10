Bierhoff sull'attacco del Milan: "Pulisic e Leao? I loro gol arriveranno. Fullkrug può far comodo con le sue caratteristiche"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex centravanti rossonero, ha parlato così di Adrien Rabiot: "Rabiot è impressionante: è una mezzala che ha tecnica e fisico, senso del gol e capacità di sacrificarsi. Nel derby ha preso delle belle botte senza mai tirarsi indietro o fermarsi neppure nel recupero".

Chi sta faticando a causa di qualche problema fisico sono Christian Pulisic e Rafael Leao, ma il tedesco non è preoccupato: "I loro gol vedrete che arriveranno, ma sono convinto che segnerà anche il mio connazionale Füllkrug che è un bravo ragazzo e che può far comodo con le sue caratteristiche".