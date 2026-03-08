Pazzini: "Maignan leader, Modric commovente. Leao? Deve fare di più"

Intervistato dall'edizione milanese del Corriere della Sera, l'ex rossonero Giampaolo Pazzini ha dichiarato: "Maignan è il leader del Milan per carisma e personalità. Ha qualità ed è un portiere molto forte. Il suo rinnovo è stato fondamentale. Modric commovente? Sposo questa definizione. Sono molto felice che sia in Italia perché la gente può capire finalmente cosa si intende per campione. Questo è un termine a volte usato a vanvera, ma Luka è un campione. Lunga vita a Modric.

Pulisic? Ci aveva abituato benissimo, ma anche se è meno brillante, resta fondamentale per il Milan. Il derby può essere per lui il palcoscenico giusto per essere motivato. Leao? Ha firmato nove gol, ma deve fare di più, deve incidere di più nell’arco dei 90’. Ci ha fatto vedere che ha le qualità per spaccare le partite. Per quello adesso viene un po’ stuzzicato: si intravedono in lui delle qualità superiori".