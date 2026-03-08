Amelia: "Rimonta scudetto del Milan? Dovrebbe succedere qualcosa che oggi mi viene difficile pensare"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato così a tuttomercatoweb.com del derby di Milano:

Che derby si aspetta? Una vittoria del Milan può riaprire tutto, o è già finita per lo Scudetto?

"Mi aspetto come sembre un bel derby, in una bella atmosfera come quella di San Siro! Credo che se anche dovesse vincere il Milan, i punti di vantaggio dell'Inter rimarrebbero tanti per lo Scudetto. Dovrebbe succedere veramente qualcosa che oggi mi viene difficile pensare".

È solo un caso che il Milan vinca tante partite negli ultimi minuti?

"Quando riesci ad ottenere i risultati nel finale di partite sicuramente è un segnale di grande tenuta mentale, voglia di vincere e di capacità fisiche, atletiche. Di saper tenere la partita. Poi c'è anche una bravura dei singoli giocatori che riescono a risolvere le partite".

Come vede il lavoro di Allegri al Milan? Rimane criticato per lo stile di gioco.

"Nel calcio hanno sempre tutti da ridire, anche quelli che non sono mai stati all'interno di uno spogliatoio, è il bello di questo sport e le critiche che fanno parte dello sport. lo credo che Allegri al Milan stia facendo un grande lavoro, che sta ridando competitività all'ambiente".