Bierhoff: "Rabiot è impressionante: ha tecnica, fisico, senso del gol e capacità di sacrificarsi"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Olvier Bierhoff, ex centravanti rossonero, ha parlato così di Adrien Rabiot: "Rabiot è impressionante: è una mezzala che ha tecnica e fisico, senso del gol e capacità di sacrificarsi. Nel derby ha preso delle belle botte senza mai tirarsi indietro o fermarsi neppure nel recupero".
Chi sta faticando a causa di qualche problema fisico sono Christian Pulisic e Rafael Leao, ma il tedesco non è preoccupato: "I loro gol vedrete che arriveranno, ma sono convinto che segnerà anche il mio connazionale Füllkrug che è un bravo ragazzo e che può far comodo con le sue caratteristiche".
