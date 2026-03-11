Champions League, il City va a Madrid contro il Real e Guardiola lascia Reijnders in panchina
Periodo difficile per Reijnders al City, con l'ex Milan che nell'ultimo periodo è stato utilizzato col contagocce da Guardiola. Anche stasera contro il Real Madrid, sul campo in cui nella scorsa stagione aveva dominato con la maglia del Milan, Pep lo ha lasciato in panchina.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Pitarch, Valverde; Güler, Brahim Diaz, Vinicius. A disp.: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Camavinga, Gonzalo, Asencio, Garcia, Mastantuono, Aguado, Cestero, Angel, Palacios. All. Arbeloa
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; Haaland. A disp.: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Nico, Ait-Nouri, Nunes, Foden, Alleyne. All. Guardiola
