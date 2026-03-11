Champions League, il City va a Madrid contro il Real e Guardiola lascia Reijnders in panchina

Oggi alle 21:10
di Manuel Del Vecchio

Periodo difficile per Reijnders al City, con l'ex Milan che nell'ultimo periodo è stato utilizzato col contagocce da Guardiola. Anche stasera contro il Real Madrid, sul campo in cui nella scorsa stagione aveva dominato con la maglia del Milan, Pep lo ha lasciato in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Pitarch, Valverde; Güler, Brahim Diaz, Vinicius. A disp.: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Camavinga, Gonzalo, Asencio, Garcia, Mastantuono, Aguado, Cestero, Angel, Palacios. All. Arbeloa

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; Haaland. A disp.: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Nico, Ait-Nouri, Nunes, Foden, Alleyne. All. Guardiola